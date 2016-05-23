Королев Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Роман Олегович

Королев Роман Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2016

Отец: Королев Олег Александрович

Мать: Королева ирина Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close