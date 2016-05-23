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Королев Роман Олегович
Королев Роман Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Королев Олег Александрович
1990 г.р.
Мать
Королева (Плотникова) ирина Игоревна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2016
Отец:
Королев Олег Александрович
Мать:
Королева ирина Игоревна
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