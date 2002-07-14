Вакуленко Александр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакуленко Александр Афанасьевич

Вакуленко Александр Афанасьевич

avatar

Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

15.06.1938

Дата смерти

14.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938

Отец: Вакуленко Афанасий Викторович

Мать: Вакуленко Василина Семеновна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна

Победное, Крым, Украина
Рождение ребёнка
1962

Сын: Вакуленко Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна

Смерть
14.07.2002
Победное, Крым, Украина
Джанкойский район