Вакуленко Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1938
Дата смерти14.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна
Победное, Крым, Украина
Рождение ребёнка
1962
Сын: Вакуленко Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Вакуленко Марфа Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2002
Победное, Крым, Украина
Джанкойский район