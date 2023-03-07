Воронина (Шимова) Нина Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Шимова) Нина Пантелеймоновна

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Место рождения

Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд

Дата рождения

19.10.1930

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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1960 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1930

Отец: Шимов Пантелимон

Мать: Шимова Анна Федоровна

Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Федор Иванович

Российская Федерация, Свердловская область, Гаринский район, дер. Чаново
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Рождение ребёнка
28.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Федор Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Федор Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1960

Сын: Воронин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор Иванович

Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Серовский район, пос. Калинка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демашов Федор Дмитревич

Место жительства
Неизвестно
Колпаковка, Шалинский, Свердловская область
Смерть
2011
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