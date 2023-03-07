Воронина (Шимова) Нина Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения19.10.1930
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1930
Отец: Шимов Пантелимон
Мать: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
05.11.1951
Российская Федерация, Свердловская область, Гаринский район, дер. Чаново
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Рождение ребёнка
28.09.1952
Рождение ребёнка
28.05.1954
Рождение ребёнка
11.01.1960
Отец ребёнка: Воронин Федор Иванович
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Серовский район, пос. Калинка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колпаковка, Шалинский, Свердловская область
Смерть
2011