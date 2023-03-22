Давыдова (Тубольцева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Тубольцева) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тубольцев Иван Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1975

Дочь: Ховалкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.11.?

Сын: Давыдов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Алексей Романович

Смерть
Неизвестно
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