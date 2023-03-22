Давыдова (Тубольцева) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тубольцев Иван Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1975
Дочь: Ховалкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович
Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.11.?
Сын: Давыдов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно