Туполев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туполев Андрей Николаевич

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Место рождения

с. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии

Дата рождения

10.11.1888

Дата смерти

23.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1888
с. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии
Смерть
23.12.1972
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1972
Москва, город федерального значения Москва
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