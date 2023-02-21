Туполев Андрей Николаевич
Место рожденияс. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии
Дата рождения10.11.1888
Дата смерти23.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1888
с. Пустомазово, Корчевский уезд Тверской губернии
Смерть
23.12.1972
Место жительства
По 1972