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Татьяна Силовна
Татьяна Силовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сила Тимофеевич
1765 г.р.
Мать
Евфимия Алексеевна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Сила Тимофеевич
Мать:
Евфимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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