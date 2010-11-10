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Деменец Геннадий Семёнович

Место рождения

Лазо, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

25.11.1939

Дата смерти

10.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939

Отец: Деменец Семён Андреевич

Мать: Деменец Мария Петровна

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Украинец Есть братья и сёстры Есть родственники в Беларуси
Рождение ребёнка
14.03.1974

Дочь: Воробьёва Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Деменец Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
22.05.1975

Сын: Деменец Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Деменец Валентина Антоновна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Смерть
10.11.2010
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край