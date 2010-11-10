Деменец Геннадий Семёнович
Место рождения
Дата рождения25.11.1939
Дата смерти10.11.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939
Отец: Деменец Семён Андреевич
Мать: Деменец Мария Петровна
Украинец Есть братья и сёстры Есть родственники в Беларуси
Рождение ребёнка
14.03.1974
Дочь: Воробьёва Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Деменец Валентина Антоновна
Рождение ребёнка
22.05.1975
Сын: Деменец Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Деменец Валентина Антоновна
Смерть
10.11.2010