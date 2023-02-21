Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Екатерина Козьмина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Екатерина Козьмина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван
Мать ребёнка: Екатерина Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Козьмина
Смерть
Неизвестно