Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

1842 г.р.
1846 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Екатерина Козьмина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Екатерина Козьмина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван

Мать ребёнка: Екатерина Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Козьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close