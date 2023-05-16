Касьянов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1931
Дата смерти06.12.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931
один ребенок в семье
Рождение ребёнка
28.05.1951
Дочь: Балашова Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
28.12.1952
Сын: Касьянов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
27.03.1954
Дочь: Шанарова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
03.01.1956
Сын: Касьянов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
22.07.1958
Сын: Касьянов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
в удостоверении многодетной матери дата рождения - 26.07.1958
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Касьянова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
16.11.1963
Сын: Касьянов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
14.04.1969
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1982