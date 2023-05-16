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Касьянов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1931

Дата смерти

06.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931

Отец: Касьянов Иван Михайлович

Мать: Касьянова Татьяна Григорьевна

один ребенок в семье
Рождение ребёнка
28.05.1951

Дочь: Балашова Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
28.12.1952

Сын: Касьянов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
27.03.1954

Дочь: Шанарова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
03.01.1956

Сын: Касьянов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Касьянов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

в удостоверении многодетной матери дата рождения - 26.07.1958
Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Касьянова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
16.11.1963

Сын: Касьянов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
14.04.1969

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Мария Дмитриева

Смерть
06.12.1982