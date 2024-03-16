Гордеев Архип Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Архип Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Гордеев Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Анна Архиповна

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Александра Архиповна

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Ольга Архиповна

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Василий Архипович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Николай Архипович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Григорий Архипович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Тимофей Архипович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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