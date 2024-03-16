Гордеев Архип Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Гордеев Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Анна Архиповна
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Александра Архиповна
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Ольга Архиповна
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Василий Архипович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Николай Архипович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Григорий Архипович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Тимофей Архипович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно