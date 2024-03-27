Мустафина (Бадиатуллина) Нафися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Бадиатуллина) Нафися

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бадиятулла

Мать: не указана

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Мустафин Кемидулла

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зайтуня

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гольжиан

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мустафин Келимулла

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мустафин Набиулла

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Перкиджан

Отец ребёнка: Мустафин Абдулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Абдулла

Смерть
1965
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