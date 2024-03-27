Мустафина (Бадиатуллина) Нафися
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бадиятулла
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мустафин Кемидулла
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зайтуня
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гольжиан
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мустафин Келимулла
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мустафин Набиулла
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Перкиджан
Отец ребёнка: Мустафин Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафин Абдулла
Смерть
1965