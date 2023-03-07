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Ващенко Николай Никифорович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.12.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946

Отец: Ващенко Никифор Тимофеевич

Мать: Васса Фроловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.1968

Дочь: Ващенко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ващенко Светлана Юрьевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.12.1974

Сын: Ващенко Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Ващенко Светлана Юрьевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващенко Светлана Юрьевна

Смерть
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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