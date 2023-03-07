Ващенко Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.12.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946
Отец: Ващенко Никифор Тимофеевич
Мать: Васса Фроловна
Рождение ребёнка
27.10.1968
Дочь: Ващенко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ващенко Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
30.12.1974
Сын: Ващенко Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Ващенко Светлана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ващенко Светлана Юрьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно