Бабкина Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гордеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1905

Дочь: Филатова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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