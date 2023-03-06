Бабкина Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гордеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1905
Дочь: Филатова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бабкин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно