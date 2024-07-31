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Найденков Алексей

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Найденков Сергей

Мать: Найденкова Марья Ивановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Найденков Кузьма

Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Найденкова) Ольга

Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: (Найденкова) Варвара

Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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