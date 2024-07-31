Найденков Алексей
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Найденков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Найденков Кузьма
Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Найденкова) Ольга
Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
04.12.1882
Дочь: (Найденкова) Варвара
Мать ребёнка: Найденкова Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно