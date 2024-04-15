Клюев Григорий Львов
Место рожденияРязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Комаров Лев Исаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Клюева) Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Сын: Клюев Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Клюев Феофилакт Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно