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Клюев Григорий Львов

Место рождения

Рязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1776 и 1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Комаров Лев Исаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Клюев Терентий Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Клюева) Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Клюев Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Клюев Феофилакт Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно

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