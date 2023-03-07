Криворотенко Дмитрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения24.02.1896
Дата смертиМежду 1 и 03.10.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Криворотенко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотенко Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна
Смерть
Между 1 и 03.10.1968
Похоронен недалеко от Николая Андреевича Дробниченко
Рождение
24.02.1896
Отец: Криворотенко ?
Мать: ?