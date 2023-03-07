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Криворотенко Дмитрий Кириллович

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Место рождения

Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

24.02.1896

Дата смерти

Между 1 и 03.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Криворотенко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотенко Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Ольга Тимофеевна

Смерть
Между 1 и 03.10.1968
Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Похоронен недалеко от Николая Андреевича Дробниченко
Рождение
24.02.1896

Отец: Криворотенко ?

Мать: ?

Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
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