Глазкова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1920

Сын: Глазков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1923

Дочь: Караменова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно