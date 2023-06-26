Глазкова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1920
Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1923
Дочь: Караменова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно