Горбанева (Корнюшкина) Матрена Александровна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Кованова Анна Александровна
Отец ребёнка: Горбанев Александр Дмитриевич
Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1974
Смерть
2004