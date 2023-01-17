Горбанева (Корнюшкина) Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Корнюшкина) Матрена Александровна

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Место рождения

Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1939

Муж: Горбанев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Кованова Анна Александровна

Отец ребёнка: Горбанев Александр Дмитриевич

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1974

Муж: Чичикин Тихон Филиппович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2004
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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