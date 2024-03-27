(Гриф) Ривекка Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гриф) Ривекка Соломоновна

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гриф Соломон

Мать: Гриф (Давидсон) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снегирева (Литвина) Сарра (Валентина)

Отец ребёнка: Литвин Иоссель (Иосиф)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Иоссель (Иосиф)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Иоссель (Иосиф)

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Иоссель (Иосиф)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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