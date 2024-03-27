(Гриф) Ривекка Соломоновна
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гриф Соломон
Мать: Гриф (Давидсон) Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снегирева (Литвина) Сарра (Валентина)
Отец ребёнка: Литвин Иоссель (Иосиф)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвин Иоссель (Иосиф)
Смерть
Неизвестно