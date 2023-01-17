Ватага Савва Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватага Савва Адамович

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Место рождения

Березняки, Черкаська область

Дата рождения

12.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Березняки, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потехина Анна Абрамовна

Военная служба
С 12.07.1943
Гражданство
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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