Ватага Савва Адамович
Место рождения
Дата рождения12.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потехина Анна Абрамовна
Военная служба
С 12.07.1943
Гражданство
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно