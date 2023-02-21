Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.
2008 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
30.05.2008

Сын: Семенюта Данил Александрович

Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
30.05.2008

Сын: Семенюта Владислав Александрович

Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюта Александр Юрьевич

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