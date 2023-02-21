Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
30.05.2008
Сын: Семенюта Данил Александрович
Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
30.05.2008
Сын: Семенюта Владислав Александрович
Отец ребёнка: Семенюта Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно