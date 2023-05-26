Кошиева Елена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошиев Никифор Гаврилович
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кошиев Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кошиева Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кошиева Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно