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Кошиева Елена Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошиев Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошиев Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошиев Анисим Гаврилович

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кошиев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кошиева Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кошиева Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Кошиев Гаврила Никифорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошиев Гаврила Никифорович

Смерть
Неизвестно