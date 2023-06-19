Меньшикова (Титова) Таисия Александровна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1969
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1979