Меньшикова (Титова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Титова) Таисия Александровна

Место рождения

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Титов Александр Ефимович

Мать: Титова Крестинья Зотеевна

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1969

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1979
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область