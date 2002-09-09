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Самоцветов Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1957

Дата смерти

09.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1957

Отец: Самоцветов Семен Владимирович

Мать: Самоцветова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
13.12.1980

Сын: Самоцветов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.1982

Сын: Самоцветов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1990

Дочь: Рыбина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоцветова Екатерина Петровна

Смерть
09.09.2002
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