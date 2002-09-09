Самоцветов Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1957
Дата смерти09.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1957
Рождение ребёнка
13.12.1980
Сын: Самоцветов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.1982
Сын: Самоцветов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1990
Дочь: Рыбина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Самоцветова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2002