Шубкина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович
Рождение ребёнка
1854
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно