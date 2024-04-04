Шубкина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
1856 г.р.

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шубкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович

Рождение ребёнка
1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шубкин Иоанн Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Иоанн Макарович

Смерть
Неизвестно
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