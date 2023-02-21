Вселюбская Рахиль Янкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вселюбская Рахиль Янкелевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Вселюбский Сандер Хона Абрамович

Отец ребёнка: Вселюбский Абрам Нисонович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Вселюбский Гершон Абрамович

Отец ребёнка: Вселюбский Абрам Нисонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вселюбский Абрам Нисонович

Смерть
После 1915
Минск, Минск
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