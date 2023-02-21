Вселюбская Рахиль Янкелевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Вселюбский Сандер Хона Абрамович
Отец ребёнка: Вселюбский Абрам Нисонович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Вселюбский Гершон Абрамович
Отец ребёнка: Вселюбский Абрам Нисонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915
Минск, Минск