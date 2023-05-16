Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1823 ст.
Жена: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
30.05.1846 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.
Сын: Евстафий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
10.11.1851 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Федотова
Смерть
Неизвестно