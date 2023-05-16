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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1810 и 1812 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1823 ст.

Жена: Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
30.05.1846 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.

Сын: Евстафий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
10.11.1851 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Федотова

Смерть
Неизвестно