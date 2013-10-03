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Скотников Василий Петрович

Место рождения

г. Ногинск

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

03.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1969

Жена: Скотникова (Гладкова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
09.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скотникова (Гладкова) Анастасия Федоровна

Смерть
03.10.2013
Новообразование неопределенного характера левого легкого

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