Скотников Василий Петрович
Место рожденияг. Ногинск
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти03.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1969
Рождение ребёнка
09.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скотникова (Гладкова) Анастасия Федоровна
Смерть
03.10.2013
Новообразование неопределенного характера левого легкого