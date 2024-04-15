Байрюк (Артеменко) Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.07.1918 ст.
Анна Трофимовна
Бракосочетание
23.01.1919 ст.
Справка о браке выдана в 1935 году Бирюкову (Митрофану?) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.01.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байрюк Дмитрий Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно