Байрюк (Артеменко) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрюк (Артеменко) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.07.1918 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Трофимовна
Бракосочетание
23.01.1919 ст.

Муж: Байрюк Дмитрий Макарович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Справка о браке выдана в 1935 году Бирюкову (Митрофану?) | Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.01.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрюк Дмитрий Макарович

Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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