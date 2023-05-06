Бурачкова (Беляева) Прасковья Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурачкова (Беляева) Прасковья Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1923

Дата смерти

До 12.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923

Отец: Беляев Логин Андрианович

Мать: Беляева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1949

Дочь: Шильнова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бурачков Николай Изотович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурачков Николай Изотович

Смерть
До 12.09.1985