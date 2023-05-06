Бурачкова (Беляева) Прасковья Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1923
Дата смертиДо 12.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923
Отец: Беляев Логин Андрианович
Мать: Беляева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1949
Дочь: Шильнова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бурачков Николай Изотович
Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 12.09.1985