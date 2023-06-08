Шахерев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахерев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1925

Дочь: Шахерева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Решетникова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.11.1925

Дочь: Шахерева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Решетникова д. Кодская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно