Шахерев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1925
Дочь: Шахерева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Решетникова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.11.1925
Дочь: Шахерева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Решетникова д. Кодская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно