Золотухина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Николай Севастьянович
Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Золотухина Любовь Севастьяновна
Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Золотухина Татьяна Севастьяновна
Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович
Смерть
Неизвестно