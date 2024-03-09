Золотухина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Николай Севастьянович

Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Севастьян Иванович

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Золотухина Любовь Севастьяновна

Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Золотухина Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Золотухин Севастьян Иванович

Смерть
Неизвестно

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