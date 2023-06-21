Конотоп Акилина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотоп Акилина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кравченко Зиновия Прокофьевна

Отец ребёнка: Конотоп Прокофий Николаевич

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine