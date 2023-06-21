Конотоп Акилина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кравченко Зиновия Прокофьевна
Отец ребёнка: Конотоп Прокофий Николаевич
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine