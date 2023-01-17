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Бельских Яков Андреевич

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Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Бельских Андрей Иванов

Мать: Бельских Агриппина Харлампиева

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1893

Жена: Бельских Надежда Никитична

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ананьева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бельских Глеб Яковлевич

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бельских Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бельских Роман Яковлевич

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бельских Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична

Смерть
Неизвестно
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