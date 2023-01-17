Бельских Яков Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
1893
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ананьева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бельских Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бельских Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Бельских Надежда Никитична
Смерть
Неизвестно