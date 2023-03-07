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Федяков Николай Иванов

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
деревня Поддубровка
Бракосочетание
27.01.1910

Жена: Тонкова Феодосия Ермолаева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27 января 1910г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Николай Иоаннов Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь Феодосия Ермолаева Тонкова, п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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