Плохотнюк Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохотнюк Иван Петрович

Плохотнюк Иван Петрович

avatar

Место рождения

Малая Помошная, Кіровоградська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Плохотнюк Петр

Мать: не указана

Малая Помошная, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Плохотнюк Андрей

Мать ребёнка: Меланья Степановна

Малая Помошная, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Плохотнюк Дмитрий

Мать ребёнка: Меланья Степановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Меланья Степановна

Рождение ребёнка
19.10.1921

Сын: Плохотнюк Григорий Иванович

Мать ребёнка: Меланья Степановна

Малая Помошная, Кіровоградська область
Деревня Томашовка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Меланья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Степановна

Малая Помошная, Кіровоградська область
Смерть
1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малая Помошная, Кіровоградська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close