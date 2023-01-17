Плохотнюк Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Плохотнюк Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Плохотнюк Андрей
Мать ребёнка: Меланья Степановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Плохотнюк Дмитрий
Мать ребёнка: Меланья Степановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Меланья Степановна
Рождение ребёнка
19.10.1921
Сын: Плохотнюк Григорий Иванович
Мать ребёнка: Меланья Степановна
Деревня Томашовка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Меланья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Степановна
Смерть
1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно