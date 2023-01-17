Масальская (Жданова) Анастасия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1885
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Жданова Фиона Ермиловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Масальская Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Мосальский Михаил Макарович
Смерть
1968
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область