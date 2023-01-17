Масальская (Жданова) Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасальская (Жданова) Анастасия Прохоровна

Масальская (Жданова) Анастасия Прохоровна

avatar

Место рождения

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1885

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жданова Фиона Ермиловна

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Масальская Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Мосальский Михаил Макарович

Смерть
1968
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close