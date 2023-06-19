Изотова (Михеева) Федосья
Место рождения
Дата рождения29.05.1879
Дата смерти?.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1905
Дочь: Скородумов Екатерина
Отец ребёнка: Изотов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изотов Пётр
Большое Курейное, Макушинский муниципальный район, Курганская область
с. Куреинское
Смерть
?.03.1956
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область