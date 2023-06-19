Изотова (Михеева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова (Михеева) Федосья

Место рождения

Краснодонецкая, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.05.1879

Дата смерти

?.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодонецкая, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.11.1905

Дочь: Скородумов Екатерина

Отец ребёнка: Изотов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изотов Пётр

Большое Курейное, Макушинский муниципальный район, Курганская область
с. Куреинское
Смерть
?.03.1956
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область