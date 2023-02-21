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Солодянкин Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1770

Отец: Солодянкин Александр Афонисьевич

Мать: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Солодянкин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Солодянкин Павел Павлович

Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Солодянкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Солодянкин Лука Павлович

Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Параскева Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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