Солодянкин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1770
Рождение ребёнка
1797
Сын: Солодянкин Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Солодянкин Павел Павлович
Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Солодянкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Солодянкина Параскева Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно