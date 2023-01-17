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Добряков Иоанн Варламов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1832

Дата смерти

23.11.1833

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1832

Отец: Добряков Алексей Варламов

Мать: Добрякова Ксения Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.11.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго ж села Казенный крестьянин Николай Александров Финогини Священника Афанасья Александрова дочь девица Татияна Афанасьева | Казанская церковь
Смерть
23.11.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: корью | корью
Похороны
?.11.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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