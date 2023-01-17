Добряков Иоанн Варламов
Место рождения
Дата рождения06.11.1832
Дата смерти23.11.1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1832
Крещение
08.11.1832
воспреемники - Онаго ж села Казенный крестьянин Николай Александров Финогини Священника Афанасья Александрова дочь девица Татияна Афанасьева | Казанская церковь
Смерть
23.11.1833
Причина смерти: корью | корью
Похороны
?.11.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви