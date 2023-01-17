Шипицын Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Помпея Филипповна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Помпея Филипповна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Помпея Филипповна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Помпея Филипповна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Помпея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно