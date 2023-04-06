Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Куликов Иван

Мать: Настасья

Смерть
Неизвестно