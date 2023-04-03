Говорухин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1818
Отец: Говорухин Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Говорухин Харлампий? Фёдорович
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Говорухина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Говорухина Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854