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Говорухин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Говорухин Иван Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Говорухин Харлампий? Фёдорович

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Говорухина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Говорухина Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Говорухина Агафья Григорьевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Агафья Григорьевна

Смерть
1854
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область