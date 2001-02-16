Нечаева (Кондратьева) Нина
Место рожденияМосква
Дата рождения30.04.1944
Дата смерти16.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1944
Отец: Кондратьев Василий
Бракосочетание
Около 13.04.1967
Муж: Нечаев Эвальд
Рождение ребёнка
24.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев Эвальд
Смерть
16.02.2001
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно