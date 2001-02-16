Нечаева (Кондратьева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Кондратьева) Нина

Место рождения

Москва

Дата рождения

30.04.1944

Дата смерти

16.02.2001

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1944

Отец: Кондратьев Василий

Мать: Кондратьева (Губанова) Татьяна

Бракосочетание
Около 13.04.1967

Муж: Нечаев Эвальд

Рождение ребёнка
24.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Эвальд

Смерть
16.02.2001
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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