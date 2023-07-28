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Кузнецов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Шима Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ефросинья

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1961

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