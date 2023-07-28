Кузнецов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кузнецов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Шима Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ефросинья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бебкаева (Кузнецова) Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузнецов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья
Смерть
1961