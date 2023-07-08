Гец Олег Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гец Олег Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гец Валерий Борисович

Мать: Гец Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гец Валерия Олеговна

Мать ребёнка: Гец Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гец Марина Олеговна

Мать ребёнка: Гец Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гец Вдадислав Олегович

Мать ребёнка: Гец Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гец Екатерина

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