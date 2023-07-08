Гец Олег Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гец Валерий Борисович
Мать: Гец Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гец Валерия Олеговна
Мать ребёнка: Гец Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гец Марина Олеговна
Мать ребёнка: Гец Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гец Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гец Екатерина