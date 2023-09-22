Агеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Агеева Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1899
Дочь: Агеева Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно