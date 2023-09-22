Агеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Агеева Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Агеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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