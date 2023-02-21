Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667
Дочь: Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738