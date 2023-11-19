Шевченко Марко Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Шевченко Гаврило Маркович
Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Шевченко) Анна Марковна
Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Шевченко) Матрона Марковна
Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна
Смерть
Неизвестно