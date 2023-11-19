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Шевченко Марко Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шевченко Гаврило Маркович

Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Шевченко) Анна Марковна

Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Шевченко) Матрона Марковна

Мать ребёнка: Шевченко (Онопко) Евфимия Кирилловна

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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