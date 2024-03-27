Сахапова (Бахтигареева) Гульчира
Место рожденияДер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА
Дата рождения30.11.1924
Дата смерти11.?.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924
Мать: Бахтигареева Нуризан
Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахапов Кашфеттин
Смерть
11.?.2010
Наб Челны