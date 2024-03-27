Сахапова (Бахтигареева) Гульчира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахапова (Бахтигареева) Гульчира

Сахапова (Бахтигареева) Гульчира

Место рождения

Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА

Дата рождения

30.11.1924

Дата смерти

11.?.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924

Отец: не указан

Мать: Бахтигареева Нуризан

Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахапов Кашфеттин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахапов Кашфеттин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахапов Кашфеттин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахапов Кашфеттин

Смерть
11.?.2010
Наб Челны
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close